"Віктор Циганков – це наш "годувальник". Він, коли був у Динамо, забивав і віддавав асисти.

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Премія якась нам — Вітька забив. Він посміхається кожного разу, коли я його так називаю", – сказав Бущан у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, Циганков покинув Динамо у січні 2023 року, перейшовши у Жирону. У сезоні, що минув, провів за іспанців 34 матчі у всіх турнірах, в яких забив 8 голів і віддав 7 асистів. Transfermarkt оцінює його у 30 млн євро.

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