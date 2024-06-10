Головний тренер Олег Дулуб та його асистент Олександр Грановський залишать клуб, повідомив ФК ЛНЗ.

ЛНЗ оголосив про відхід двох гравців – вони допомогли черкасцям пробитись в УПЛ

Дулуб очолив черкаський клуб 30 серпня 2023 року, коли команда боролася за виживання в УПЛ. Під його керівництвом ЛНЗ не лише зберіг прописку в елітному дивізіоні, але й посів сьоме місце. Олександр Грановський, помічник головного тренера, приєднався до штабу 24 жовтня того ж року.

До слова, "фіолетові" під керівництвом Олега Дулуба зіграли 25 матчів, у яких здобули 10 перемог, 8 разів зіграли внічию і зазнали 7-ми поразок.

ЛНЗ переміг Ворсклу завдяки шедевру Тілля – черкасці завершили дебютний сезон в УПЛ на сьомій позиції