"Ми мали багато розмов, але після гри з Бенфікою (0:3), чесно кажучи, я хотів усе кинути. Мені у моєму віці нелегко їхати 10 годин автобусом. Я звик боротися за титули, а потрапив у ситуацію, коли не міг контролювати те, що тут відбувається.

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Але, зрештою, я залишився, адже вважав, що це ненормально йти, особливо з огляду на те, через що проходять ці люди. Я ніколи не зрозумію, що змушує людей підтримувати цю війну. Так було і в 2014 році, коли я їздив до Києва і грав матчі з Шахтарем, після окупації Донецька. Тоді я був у літаку, тепер я в автобусі", – сказав Луческу в ефірі Radio Sport Total FM.

Нагадаємо, Луческу очолив Динамо влітку 2020 року і одразу ж завоював з киянами чемпіонство і Кубок України. У поточному сезоні після 12-ти турів "біло-сині" йдуть у турнірній таблиці на 5-й сходинці, маючи у своєму активі 19 очок.

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