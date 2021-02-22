"Так склались обставини. Довелося поїхати. Це було рішення керівництва клубу. Воно було не особливо задоволене останніми результатами. Перед важливими матчами у боротьбі за шістку вирішили струснути команду і вчергове прибрати тренера.

Михайленко звільнений з посади наставника Пафоса через три місяці після призначення

У мене є чітке розуміння того, чому не вдалося задовольнити вимоги керівництва. По-перше, дуже складно приходити в команду посеред сезону. Це як сідати в літак, що летить. Складно на щось вплинути. Плюс були складні ситуації протягом сезону. Багато гравців випало через COVID-19.

Спочатку все виходило. Ми піднялися з дна таблиці на 5-6-е місце. Основна причина відсутності результатів – величезна кількість травм, багато гравців покинули клуб. До кінця грудня склад вибирав сам себе. У нас було 24 футболісти, а потім стало 15. Важко було стабільно набирати очки", – сказав Михайленко у коментарі програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Михайленко покинув Пафос наприкінці січня, пропрацювавши у кіпрській команді всього три місяці. До цього він очолював СК Дніпро-1.

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