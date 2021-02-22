"Це як сідати в літак, що летить": Михайленко розповів про справжні причини відходу з Пафоса
Колишній тренер кіпрської команди Дмитро Михайленко зізнався, що змусило його покинути закордонний клуб.
"Так склались обставини. Довелося поїхати. Це було рішення керівництва клубу. Воно було не особливо задоволене останніми результатами. Перед важливими матчами у боротьбі за шістку вирішили струснути команду і вчергове прибрати тренера.
Михайленко звільнений з посади наставника Пафоса через три місяці після призначення
У мене є чітке розуміння того, чому не вдалося задовольнити вимоги керівництва. По-перше, дуже складно приходити в команду посеред сезону. Це як сідати в літак, що летить. Складно на щось вплинути. Плюс були складні ситуації протягом сезону. Багато гравців випало через COVID-19.
Спочатку все виходило. Ми піднялися з дна таблиці на 5-6-е місце. Основна причина відсутності результатів – величезна кількість травм, багато гравців покинули клуб. До кінця грудня склад вибирав сам себе. У нас було 24 футболісти, а потім стало 15. Важко було стабільно набирати очки", – сказав Михайленко у коментарі програмі "ТаТоТаке".
Нагадаємо, Михайленко покинув Пафос наприкінці січня, пропрацювавши у кіпрській команді всього три місяці. До цього він очолював СК Дніпро-1.
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