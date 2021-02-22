"Так сложились обстоятельства. Пришлось уехать. Это было решение руководства клуба. Оно было не особо довольно последними результатами. Перед важными матчами в борьбе за шестерку решили встряхнуть команду и в очередной раз убрать тренера.

Михайленко уволен с поста наставника Пафоса спустя три месяца после назначения

У меня есть четкое понимание того, почему не удалось удовлетворить требования руководства. Во-первых, очень сложно приходить в команду посреди сезона. Это как садиться в летящий самолет. Сложно на что-то повлиять. Плюс были сложные ситуации в течение сезона. Много игроков выпало из-за COVID-19.

Сначала все получалось. Мы поднялись из дна таблицы на 5-6-е место. Основная причина отсутствия результатов – огромное количество травм, много игроков покинули клуб. К концу декабря состав выбирал сам себя. У нас было 24 футболиста, а потом стало 15. Тяжело было стабильно набирать очки", – сказал Михайленко в комментарии программе "ТаТоТаке".

Напомним, Михайленко покинул Пафос в конце января, проработав в кипрской команде всего три месяца. До этого он возглавлял СК Днепр-1.

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