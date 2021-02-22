"Это как садиться в летящий самолет": Михайленко рассказал об истинных причинах ухода из Пафоса
Бывший тренер кипрской команды Дмитрий Михайленко признался, что заставило его покинуть зарубежный клуб.
"Так сложились обстоятельства. Пришлось уехать. Это было решение руководства клуба. Оно было не особо довольно последними результатами. Перед важными матчами в борьбе за шестерку решили встряхнуть команду и в очередной раз убрать тренера.
Михайленко уволен с поста наставника Пафоса спустя три месяца после назначения
У меня есть четкое понимание того, почему не удалось удовлетворить требования руководства. Во-первых, очень сложно приходить в команду посреди сезона. Это как садиться в летящий самолет. Сложно на что-то повлиять. Плюс были сложные ситуации в течение сезона. Много игроков выпало из-за COVID-19.
Сначала все получалось. Мы поднялись из дна таблицы на 5-6-е место. Основная причина отсутствия результатов – огромное количество травм, много игроков покинули клуб. К концу декабря состав выбирал сам себя. У нас было 24 футболиста, а потом стало 15. Тяжело было стабильно набирать очки", – сказал Михайленко в комментарии программе "ТаТоТаке".
Напомним, Михайленко покинул Пафос в конце января, проработав в кипрской команде всего три месяца. До этого он возглавлял СК Днепр-1.
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