"Чи сумував за УПЛ? Та звичайно. Хто не сумував за футболом взагалі? Нам довго бракувало часу, спостерігали за іншими темами, зовнішніми та суспільними факторами, бо ми є люди. Кожна людина хоче бути вільною, мати право на мир. А нам зараз не дають бути вільними, рухатися вільно по місті. Весь час дивишся на небо і десь є внутрішнє хвилювання.

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Завдяки нашим військовим, які б‘ються, щоб ми могли мирно та вільно рухатися по Києву та інших територіях України, можемо зараз говорити про футбол. Тому ми через нашу спортивну частину будемо віддячувати за ці всі зусилля. Моя особиста дуже велика подяка та респект їм. Знаю, що всі вони є вболівальниками. Хто за Шахтар, хто за Динамо, хто за інші команди. Ми хочемо подарувати їм радість, щоб вони відволікалися від своїх обов’язків.

Нестача вболівальників на стадіоні? Абсолютно, це як сад без квітів. Коли подивишся на трибуни, а нікого немає, то це футбол без душі. Ми граємо для глядачів. Не буде той футбол, до якого ми звикли, можливо, не буде таких емоцій. Вони тебе заводять, коли не йде гра. Тоді ти даєш максимум та пробиваєш ліміти. Футбол належить глядачам та вболівальникам.

Кожна команда в УПЛ викладатиметься на повну, граємо за військових, за український народ. Звичайно, що граємо також за очки, тому що кожен хоче вигравати. Але зараз це є другорядним, бо тимчасова політична ситуація відіграє ключову роль", – поділився Йовічевіч у коментарі прес-службі Шахтаря.

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