"Очікував подібного результату. Бенфіка – команда хорошого рівня з класними гравцями. Вони почали матч із пресингу і постійно грали вперед, на атаку. Після першого забитого гола гра стала трохи іншою: вже і ми відкрилися, і португальці почали більше м'яч контролювати. Вони знали, що будуть моменти.

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А коли помилився Циганков, про якого ми часто говоримо, – вибачте, але в нього очей немає чи що? Він не бачив, куди віддавав передачу? Яке він має право з середини поля робити такі паси? Забили другий гол і все закінчилося.

Чого чекати від матчу-відповіді? Кияни по-іншому грати не можуть – тільки від оборони. Ми побачимо в наступній грі таку ж португальську команду, як і тут: з перших хвилин вони пресингуватимуть, гратимуть на швидкості, поки не заб'ють один-два м'ячі. Потім знову буде така ж ніяка гра.

Португальці будуть "піжонитися". Такої команди в нас немає – тим більше зараз. Що маємо, те маємо. Таке ж буде і з Шахтарем, коли вони гратимуть в Лізі чемпіонів. Від цього не втечеш", – поділився Сабо в коментарі 1927.kiev.ua.

Зазначимо, що Динамо програло перший матч Бенфіці, пропустивши два м'ячі. Матч-відповідь за вихід у групу Ліги чемпіонів відбудеться 23 серпня в Лісабоні.

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