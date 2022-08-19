"Тосковал ли по УПЛ? Да, конечно. Кто не скучал по футболу вообще? Нам долго не хватало времени, наблюдали за другими темами, внешними и общественными факторами, потому что мы люди. Каждый человек хочет быть свободным, иметь право на мир. А нам сейчас не дают быть свободными, свободно двигаться по городу. Все время смотришь на небо и где-то есть внутреннее волнение.

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Благодаря нашим сражающимся военным, чтобы мы могли мирно и свободно двигаться по Киеву и другим территориям Украины, можем сейчас говорить о футболе. Поэтому мы через нашу спортивную часть будем благодарить за все эти усилия. Мое личное очень большое спасибо и респект им. Знаю, что все они болельщики. Кто за Шахтер, кто за Динамо, кто за другие команды. Мы хотим подарить им радость, чтобы они отвлекались от своих обязанностей.

Нехватка болельщиков на стадионе? Совершенно, это как сад без цветов. Когда посмотришь на трибуны, а никого нет, это футбол без души. Мы играем для зрителей. Не будет тот футбол, к которому мы привыкли, может быть, не будет таких эмоций. Они тебя заводят, когда игра не идет. Тогда ты даешь максимум и пробиваешь лимиты. Футбол принадлежит зрителям и болельщикам.

Каждая команда в УПЛ будет преподаваться по полной, играем за военных, за украинский народ. Конечно, играем также за очки, потому что каждый хочет выигрывать. Но сейчас это второстепенно, потому что временная политическая ситуация играет ключевую роль", – поделился Йовичевич в комментарии пресс-службе Шахтера.

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