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"Це вже занадто", – Лєвандовскі пригадав, як Клопп перервав парі із ним

10:35 559 Читать на русском
"Це вже занадто", – Лєвандовскі пригадав, як Клопп перервав парі із ним
Роберт Лєвандовскі / Bild

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі пригадав про цікаве парі із Юргеном Клоппом під час роботи в дортмундській Борусії.

"Зараз всі багато знають про тактику. Перед матчем вже не можна сказати: "Сьогодні я спробую ось такий рух". Ні, це не можливо. Але якщо тіло знає конкретний рух, техніку, в один прекрасний момент все прийде.

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Я відпрацьовую удари, і іноді можна подумати: "Це не має значення, це всього лише тренування". Але ні, якщо зосередитися, то буде простіше в грі. Якщо у тебе є 20 спроб на тренуванні і 20 голів під час гри, можливо, у тебе буде більше шансів забити.

У Дортмунді ми билися об заклад – якщо я забиваю 10 голів, Юрген Клопп дає мені 50 євро. На перших тренуваннях я забивав три-чотири голи. Після 5-7 тренувань було вже сім-вісім м'ячів. Потім, через три місяці, я забивав на кожному тренуванні більше 10 голів. Через кілька тижнів Юрген сказав: "Досить, це вже занадто для мене. Я не хочу більше платити тобі". Дуже корисний досвід для мене", – поділився Лєвандовскі в коментарі The Guardian.

Нагадаємо, Лєвандовскі виступав під керівництвом Клоппа за Борусію Д з 2010 по 2014 років. Нині поляк грає за Баварію.

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Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Юрген Клопп Юрген Клопп
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