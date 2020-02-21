Баварія на останніх хвилинах вирвала перемогу над Падерборном у матчі з п'ятьма голами

Прем'єрний матч 23-го туру німецької Бундесліги потішив перестрілкою у Мюнхені, в якій Баварія святкувала важку перемогу над останньою командою чемпіонату.

Баварія, попри лідерство у Бундеслізі, не має права втрачати очки, адже одразу чотири конкуренти тримаються позаду на відстані від одного до чотирьох залікових балів. Благо, в суперниках у цьому турі був Падерборн, а матч проходив на Альянц Арені.

Баварія традиційно "грабує" команди Бундесліги – на прицілі мюнхенців талант РБ Лейпциг

Мюнхенці одразу захопили ініціативу, створивши низку моментів і, зрештою, відкрили рахунок на 26-й хвилині внаслідок прориву Лєвандовскі, передачі на Толліссо та проникного пасу Корентена на Гнабрі. Серж прийняв м'яч у штрафному, накрутив захисників на обмеженому просторі й пробив у правий нижній кут – 1:0.

До завершення першого тайму господарі провели ще кілька класних епізодів, але реалізувати їх не вдавалося. Падерборн же, не маючи жодного удару по воротах за весь перший тайм, несподівано зрівняв рахунок на 44-й хвилині після класного закидання на хід Србени. Нойєр традиційно вийшов з воріт аж на фланг, але нападник прокинув м'яч йому поміж ніг, увірвався в штрафний і пробив у порожні ворота – 1:1! Саме з цим рахунком команди й відправились на відпочинок.

Нойєр пропустив ганебний гол у матчі проти Падерборна: відео епічного курйозу

Другий тайм розпочався зі шквалу небезпечних епізодів біля воріт "червоних", але відважна гра голкіпера Цінгерле не дала мюнхенцям швидко відновити свою перевагу. Головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік змушений був кидати в бій Комана та Мюллера, що принесло свої плоди на 70-й хвилині – господарі забили. Щоправда, відзначились на свіжі гравці, а Лєвандовскі, який потужно пробив метрів 18-ти після передачі Гнабрі з лівого краю штрафного.

Здавалося, що Падерборну кінець, але гості не тільки не здалися, а й відігралися. На 75-й хвилині Ястжемскі прорвався лівим флангом і потужно пробив по центру, Нойєр парирував, а Міхель зіграв на добиванні – 2:2! На 85-й хвилині Ястжемскі міг і перемогу гостям принести, вириваючись практично віч-на-віч з Нойєром, але удар у нього не вийшов, а на 88-й Лєвандовскі покарав за марнотратство, точним пострілом забивши третій гол Баварії. Він же став і переможним.

"Золотий бутс" 2019/20: Іммобіле на вершині, ноунейм у топ-10, Мессі серйозно відстає

Таким чином, Баварія набрала 49 очок, залишившись на першій позиції з відривом у чотири залікових бали від РБ Лейпциг – щоправда, "бики" можуть скоротити відставання вже у поточному турі. Падерборн тримається на вісімнадцятій сходинці, маючи в активі 16 очок

Моурінью повертається на Стемфорд Брідж, шанс для реабілітації Зінченка, битва за ЛЧ у Прімері – топ-матчі євровікенду