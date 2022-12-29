Лестер переграв Ліверпуль у 20-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Розкішну нагоду вийти вперед мали мерсисайдці, але Салах не реалізував пенальті, яке й сам заробив. Перший постріл єгиптянина парирував Шмейхель, а на добиванні удар взяла на себе поперечка.

Лестер втримав сенсаційну перемогу над Ліверпулем – мерсисайдці відпустили Манчестер Сіті у відрив

Натомість Лестер реалізував один із небагатьох моментів: Лукман непогано зорієнтувався в штрафному та результативно пробив у ближній кут. Ліверпуль тепер відстає від лідера Манчестер Сіті на 6 очок, Лестер розташувався в середині таблиці АПЛ.