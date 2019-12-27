"Це виглядало справді красиво", – Клопп прокоментував феєричний розгром Лестера

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп підсумував виступ своїх підопічних у матчі 19 туру АПЛ проти Лестера (4:0).

"Я щасливий. Я ціную це, бо не сприймаю як належне, хлопці повинні робити подібне кожні три дні. Ми мали хороші шанси на початку гри, не забивали, проте залишалися в грі і утримували контроль.

Лестер – Ліверпуль – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Лестеру було важко ввійти в гру. Обидві команди відчули інтенсивність сезону, але ми мали більше контролю, можливо, Лестер був не таким агресивним, можливо, через нас і наше позиціонування. Ми забили перший гол: супер, супер, крос від Трента Александера-Арнольда, а Роберто Фірміно може забити з цієї ситуації.

Нам довелося трохи поборотися з їхнім нарощуванням позиційної гри у другому таймі, однак ми забирали м'ячі відразу, а потім забили другий гол, після якого хлопці летіли. Це виглядало справді красиво", – цитує Клоппа ВВС.

Нагадаємо, завдяки перемозі Ліверпуль зміг збільшити свій відрив від Лестера до 13 очок, у "червоних" є ще й одна гра в запасі.

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