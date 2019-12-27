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Лестер – Ліверпуль – 0:4 – відео голів та огляд матчу

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Лестер – Ліверпуль – 0:4 – відео голів та огляд матчу
Лестер – Ліверпуль – відео голів та огляд матчу

У рамках 19-го туру АПЛ Ліверпуль на виїзді розгромив Лестер. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

 
Роберто Фірміно 31’
Джеймс Мілнер 72’
Роберто Фірміно 75’
Трент Александер-Арнольд 78’
31’ Роберто Фірміно
72’ Джеймс Мілнер
75’ Роберто Фірміно
78’ Трент Александер-Арнольд

Команда Юргена Клоппа не залишила шансів господарям, забивши 4 голи. Головними героями матчу стали захисник мерсисайдців Трент Александер-Арнольд, який відзначився голом та двома результативними передачами, та форвард Роберто Фірміно, в активі якого два результативні удари. Також за "червоних" відзначився Джеймс Мілнер.

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Цією яскравою перемогою Ліверпуль зміцнив своє лідерство у турнірній таблиці АПЛ. Підопічні Клоппа випереджають Лестер на 13 очок і мають гру в запасі. Потіснити команду Роджерса з другого місця може Манчестер Сіті, який завтра зіграє проти Вулверхемптона.

Ліверпуль знищив Лестер у матчі лідерів АПЛ – Александер-Арнольд став причетним до чотирьох голів

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Відеоновини Англія Ліверпуль Ліверпуль Лестер Сіті - Ліверпуль Лестер Сіті Лестер Сіті
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