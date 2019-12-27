Лестер – Ліверпуль – 0:4 – відео голів та огляд матчу

У рамках 19-го туру АПЛ Ліверпуль на виїзді розгромив Лестер. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Команда Юргена Клоппа не залишила шансів господарям, забивши 4 голи. Головними героями матчу стали захисник мерсисайдців Трент Александер-Арнольд, який відзначився голом та двома результативними передачами, та форвард Роберто Фірміно, в активі якого два результативні удари. Також за "червоних" відзначився Джеймс Мілнер.

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Цією яскравою перемогою Ліверпуль зміцнив своє лідерство у турнірній таблиці АПЛ. Підопічні Клоппа випереджають Лестер на 13 очок і мають гру в запасі. Потіснити команду Роджерса з другого місця може Манчестер Сіті, який завтра зіграє проти Вулверхемптона.

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