Нагадаємо, 60-річний Марадона помер 25 листопада внаслідок серцевого нападу. Сьогодні, 26 числа, в Буенос-Айресі проходить церемонія прощання з видатним футболістом.

Розтин тіла показав, що смерть була природною, але адвокат Марадони Матіас Морла все ж закликав правоохоронні органи до розслідування. На його думку, медики, яких викликали в будинок Дієго після погіршення його стану, могли прибути швидше.

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"Швидка допомога їхала більше ніж півгодини. Це справжній злочин, ідіотизм. Даний факт не можна залишати без уваги, тому я прошу дослідити це. Мій друг 12 годин не отримував належної уваги та контролю з боку медичного персоналу, який повинен був відповідати за це.

Це день глибокого болю, смутку та роздумів. Я серцем відчуваю відхід свого друга, якого я вшановував своєю відданістю та підтримкою до останнього дня. Я попрощався з ним особисто, а поминки повинні стати інтимним та сімейним моментом.

Дієго був добрим сином, найкращим гравцем в історії, а також чесною людиною. Спочивай з миром, друже", – цитує адвоката Ole.

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