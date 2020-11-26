Напомним, 60-летний Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Сегодня, 26 числа, в Буэнос-Айресе проходит церемония прощания с выдающимся футболистом.

Вскрытие тела показало, что смерть была естественной, но адвокат Марадоны Матиас Морла все же призвал правоохранительные органы к расследованию. По его мнению, медики, которых вызвали в дом Диего после ухудшения его состояния, могли прибыть быстрее.

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"Скорая помощь ехала более получаса. Это настоящее преступление, идиотизм. Данный факт нельзя оставлять без внимания, поэтому я прошу исследовать это. Мой друг 12 часов не получал должного внимания и контроля со стороны медицинского персонала, который должен был отвечать за это.

Это день глубокой боли, грусти и размышлений. Я сердцем чувствую уход своего друга, которого я уважал своей преданностью и поддержкой до последнего дня. Я попрощался с ним лично, а поминки должны стать интимным и семейным моментом.

Диего был хорошим сыном, лучшим игроком в истории, а также честным человеком. Покойся с миром, друг", – цитирует адвоката Ole.

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