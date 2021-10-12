58-річний фахівець на тренуваннях використовує дрон для аналізу руху і побудови команди. Ролик з'явився у соцмережах Роми.

Рома продовжила контракт з капітаном, який забивав Шахтарю

"Це футбол, це тренування, це робота... Але це не веселощі", – сказав Жозе Моурінью. Цей літальний "помічник" – одна із новинок, яку португальський фахівець використовує під час занять, зокрема, і перед двобоєм із Ювентусом.

До слова, матч зі "Старою синьйорою" відбудеться у неділю, 17-го жовтня. Рома наразі у своєму активі має 15 очок і йде четвертою, Юве з 11-ма заліковими балами в активі розташувався на сьомій сходинці.

Overseeing things on AND off the pitch



?? | #ASRoma pic.twitter.com/cfODKJAJ5G — AS Roma English (@ASRomaEN) October 12, 2021

Італія обіграла Бельгію: непотрібний матч за бронзу Ліги націй, капітана-Доннарумму "запросили" в Ювентус