"Це робота, а не веселощі": Моурінью залучив літального помічника для підготовки до Ювентуса
Головний тренер Роми Жозе Моурінью вирішив залучити додаткові сили перед центральним поєдинком 8-го туру Серії А.
58-річний фахівець на тренуваннях використовує дрон для аналізу руху і побудови команди. Ролик з'явився у соцмережах Роми.
Рома продовжила контракт з капітаном, який забивав Шахтарю
"Це футбол, це тренування, це робота... Але це не веселощі", – сказав Жозе Моурінью. Цей літальний "помічник" – одна із новинок, яку португальський фахівець використовує під час занять, зокрема, і перед двобоєм із Ювентусом.
До слова, матч зі "Старою синьйорою" відбудеться у неділю, 17-го жовтня. Рома наразі у своєму активі має 15 очок і йде четвертою, Юве з 11-ма заліковими балами в активі розташувався на сьомій сходинці.
Італія обіграла Бельгію: непотрібний матч за бронзу Ліги націй, капітана-Доннарумму "запросили" в Ювентус