58-летний специалист на тренировках использует дрон для анализа движения и построения команды. Ролик появился в соцсетях Ромы.

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"Это футбол, это тренировки, это работа... Но это не веселье", – сказал Жозе Моуринью. Этот летательный "помощник" – одна из новинок, которую португальский специалист использует во время занятий, в том числе и перед поединком с Ювентусом.

К слову, матч со "Старой синьйорой" состоится в воскресенье, 17 октября. Рома сейчас в своем активе имеет 15 очков и идет четвертой, Юве с 11-ю зачетными баллами в активе расположился на седьмой строчке.

Overseeing things on AND off the pitch



?? | #ASRoma pic.twitter.com/cfODKJAJ5G — AS Roma English (@ASRomaEN) October 12, 2021

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