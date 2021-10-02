Капітан "вовків" підписав новий контракт до 30 червня 2026 року, інформує офіційний сайт клубу.

Моурінью: На цьому етапі Рома не планує підсилюватися українцями

Пеллегріні є вихованцем Роми, а за першу команду дебютував у 2015 році. У минулому сезоні хавбек провів 47 матчів, відзначившись 11 голами та 9 асистами. Лідер римлян встиг засмутити і Шахтар на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи.

Додамо, що Пеллегріні пов'язували з Ювентусом та Тоттенхемом, однак тепер Рома може бути спокійною щодо збереження капітана. Команда Моурінью є суперником Зорі на груповій стадії Ліги конференцій і вже встигла на виїзді розгромити луганців з рахунком 3:0.

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