"Это просто пиз**ц": Заховайло ждет изменений в Динамо после поражения от Десны

Агент Вячеслав Заховайло не сдерживал эмоций после поражения Динамо от Десны в 28-м туре УПЛ.

"Десна – Динамо – 3:2. После финального свистка, наверное, все болельщики Динамо, в том числе и я, произнесли синхронно одну матерную фразу. "Это просто пиз**ц".

Десна – Динамо – 3:2 – видео голов и обзор матча

Весь клуб, вместе с игроками, тренерами и руководством, подставили сами себя под убийственную критику. Я подозреваю, что будут летать гром и молнии во всем клубе, и не все это переживут. С одной стороны, мне всех жаль, с другой – сами виноваты. Но делать что-то уже давно пора.

И самое главное. Поздравляю Александра Дмитриевича Рябоконя с заслуженной победой. Проигрывать надо с честью", – написал Заховайло в Facebook.

После 28-ми туров Динамо занимает второе место, опережая Зарю на 2 пункта. В следующем туре подопечные Алексея Михайличенко сыграют против Шахтера, который уже стал чемпионом Украины.

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