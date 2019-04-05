"Це просто клініка": Франков – про можливий слід Динамо у справі Мораєса

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков прокоментував чутки про причетність братів Суркісів до розповсюдження інформації про незаконну натуралізацію Жуніора Мораєса.

"Скандал може закінчитися як завгодно. Я можу тільки сподіватися і молитися, щоб він закінчився на нашу користь. Всі аргументи, які я чув на користь нашої "не вбивчої" позиції – це нібито проведені консультації з офіційними особами УЄФА, а також дотримання внутрішніх законів України. Всі вони не дуже переконливі.

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Португалія та Люксембург вказують на порушення цензу осілості в розмірі п'яти років. Тільки на це. Ніяких інших варіантів тут бути не може. Ніхто не заперечує українське громадянство Жуніора Мораєса. Вони оскаржують його футбольне громадянство. Більшість людей не розуміє, що футбольне і політичне громадянства – це абсолютно не сумісні речі. Вони можуть бути загальними, але це не обов'язково.

Пошуки змови з боку Динамо – це просто клініка. Запустити подібне з боку Динамо – значить упустити вартість своїх гравців. У нас чотири очки зараз, всіх бачать в Європі, Циганков забив Люксембургу. Це все мільйони і мільйони євро. А потім бабах, і нам дають технічні поразки з різким зменшенням шансів на вихід на Євро-2020. Можна уявити, як це все б'є по фінансах Динамо, в тому числі. Це просто маячня. Припустити, що португальці не мають можливості зайти на Transfermarkt і подивитися дані, хто і коли переходив...

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Зверніть увагу на нібито анонімний лист, який прийшов до Португалії. Причому з Києва. На кого натяк-то? На Арсенал-Київ або на кого? На Зорю Луганськ або на Оболонь? Були статті, в яких прямо і писалося, що трудова книжка Мораєса лежала в Динамо, і тільки там знали всі подробиці. Transfermarkt і Wikipedia - це ж, як відомо, "закриті" джерела і туди просто так не потрапиш", – цитує Франкова Апостроф.