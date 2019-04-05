"Это просто клиника": Франков – о возможном следе Динамо в деле Мораеса

Главный редактор журнала Футбол Артем Франков прокомментировал слухи о причастности братьев Суркисов к распространению информации о незаконной натурализации Жуниора Мораеса.

"Скандал может закончиться как угодно. Я могу только надеяться и молиться, чтобы он закончился в нашу пользу. Все аргументы, которые я слышал в пользу нашей "неубиенной" позиции – это якобы проведенные консультации с официальными лицами УЕФА, а также соблюдение внутренних законов Украины. Все они не очень убедительные.

Люди братьев Суркисов "слили" информацию федерациям Португалии и Люксембурга о Мораесе, – ТаТоТаке

Португалия и Люксембург указывают на нарушение ценза оседлости в размере пяти лет. Только на это. Никаких других вариантов здесь быть не может. Никто не оспаривает украинское гражданство Жуниора Мораеса. Они оспаривают его футбольное гражданство. Большинство людей не понимает, что футбольное и политическое гражданства – это абсолютно несовпадающие вещи. Они могут быть общими, но это не обязательно.

Поиски заговора со стороны Динамо – это просто клиника. Запустить подобное со стороны Динамо – значит уронить стоимость своих игроков. У нас четыре очка сейчас, все на виду в Европе, Цыганков забил Люксембургу. Это все миллионы и миллионы евро. А потом бабах, и нам дают технические поражения с резким уменьшением шансов на выход на Евро-2020. Можно представить, как это все бьет по финансам Динамо, в том числе. Это просто бред. Предположить, что португальцы не имеют возможности зайти на Transfermarkt и посмотреть данные, кто и когда переходил...

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Обратите внимание на якобы анонимное письмо, которое пришло в Португалию. Причем из Киева. На кого намек-то? На Арсенал-Киев или на кого? На «Зарю» Луганск или на Оболонь? Были статейки, в которых прямо и писалось, что трудовая книжка Мораеса лежала в Динамо, и только там знали все подробности. Transfermarkt и Wikipedia – это же, как известно, «закрытые» источники и туда просто так не попадешь", – цитирует Франкова Апостроф.