Україна може вимагати технічну поразку для Люксембургу: російські ЗМІ вказують на схожість історій Мораєса та Жерсона

Скандал навколо скарги Люксембургу на участь у матчі з Україною Жуніора Мораєса набирає обертів – УЄФА вже відкрив провадження. Проте, як виявилось, сам Люксембург також міг порушити вимоги Статуту ФІФА.

Федерації Люксембургу та Португалії подали протест в УЄФА щодо участі в матчах збірної України проти даних команд нападника Жуніора Мораєса. Форвард Шахтаря начебто був натуралізований з порушенням вимог Статуту ФІФА.

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Втім, у збірної Люксембургу теж є подібна ситуація. Атакувальний півзахисник Жерсон Родрігес (так, той самий автор переможного гола на 90+3 хвилині) також міг бути натуралізований з порушеннями, повідомляє російське видання Sovsport.

У своїй скарзі Федерація футболу Люксембургу вказує, що Мораєс не виступав в Україні безперервно протягом 5-ти років. Проте у випадку Родрігеса історія аналогічна – він народився у Португалії, а у 2013-му році перебрався до Люксембургу. В 2017-му хавбек перейшов у голландський Телстар, а пізніше – в Шериф. Тобто 5-ти років безперервних виступів у Люксембурзі в активі Родрігеса теж немає.

Цікаво, що Родрігес грав за збірну Люксембургу в обох стартових матчах відбору – проти Литви та України). За національну команду він виступає з 2017-го року. Тобто якщо УЄФА визнає натуралізацію Жуніора Мораєса такою, що була здійснена з порушенням, то аналогічне рішення мало б бути прийняте і щодо Жерсона Родрігеса. В такому разі Люксембург мав би отримати технічні поразки у всіх матчах, у яких брав участь Родрігес.

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Щоправда, тут є важливий нюанс. Згідно Дисциплінарних правил УЄФА, протести із зазначенням підстав для їхньої подачі повинні надходити в Контрольно-дисциплінарний орган в письмовому вигляді не пізніше, ніж через 24 години після закінчення матчу. Тобто Україна теоретично має право подати скаргу, але не факт, що УЄФА її прийме.

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