"Враження – лише позитивні. Ми повернулися на рідний стадіон після 5-річної перерви, тепер ми вдома. На превеликий жаль – змушені грати без вболівальників. Але ми віримо в те, що це зміниться. Віримо, що ми переможемо у війні.

Повторення історичного шедевра Шевченка у відеоогляді матчу Верес – Рух – 2:2

А що стосується гри, то рахунок 2:2 – відповідає перебігу подій на полі. Сьогодні була рівна гра, обидві команди не заслуговували на поразку. Ми готувалися саме до такої бойової гри, до великої кількості боротьби на полі. Перший тайм ми відіграли краще. Краще працювали з м'ячем. Мушу відзначити, що в нас є проблема в третій зоні. Дуже багато браку там і дуже багато бігової роботи ми виконуємо, повертаючись назад після втрат.

Хотілося б, щоб ми краще саме там, в третій зоні, працювали з м'ячем і гостріше атакували. Бо втрачаємо м'яч, біжимо 80 метрів назад, знову атакуємо, знову біжимо назад. Це проблема. Ми це знаємо і працюватимемо над цим.

Чи розчарований я результатом? Ні. Бо обидві команди заслужили бодай на нічию. Звісно, ми налаштовувалися на перемогу, було багато емоцій – перша гра все ж таки. Але цей результат – заслужений", – цитує Вірта офіційний сайт рівнян.

Нагадаємо, після 5-ти турів Верес у турнірній таблиці УПЛ йде третім, маючи у своєму активі 10 очок.

Верес втратив шанс стати лідером після перестрілки з Рухом – камбек у Рівне зіпсував найкращий бомбардир УПЛ