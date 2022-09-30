Прем'єрний матч 5-го туру УПЛ між Вересом і Рухом на рівненському Авангарді сильнішого не виявив (2:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Матч Вереса проти Руха мав важливе значення для рівнян. По-перше, це була їхня перша офіційна гра на реконструйованому Авангарді. Стадіон приїхав відкривати Андрій Павелко, який привіз легендарний прапор 1976 року, а у VIP-ложі зібралося до сотні фанів – зокрема, військових.

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По-друге, відносини з львів'янами у "народного клубу" були настільки натягнутими, що керівництво пообіцяло потрійні преміальні за перемогу над "жовто-чорними". Зрештою, у випадку тріумфу був шанс піднятись на перше місце.

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Підопічні Юрія Вірта так налаштувались, що відкрили рахунок вже на 9-й хвилині першим же моментом. Гагун виконав проникну передачу в штрафний, а Дахновський, поставивши корпус, пробив з розвороту в лівий нижній кут – 1:0! Взагалі, до перерви рівняни виглядали цікавіше й активніше за Рух, кілька разів класно вилетівши у контратаку.

Великої переваги над львів'янами Верес не мав. Ближче до середини першого тайму команда Леоніда Кучука почала шукати варіанти попереду, а на 25-й хвилині гості ще й зрівняли рахунок! Климчук обігрався у стіночку з Бойчуком і вистрілив з лінії карного майданчика, Когут парирував, а Таллес зіграв на добиванні. 1:1! Бразилець провів 4-й гол у сезоні й став лідером бомбардирських перегонів УПЛ.

Власне, на цьому моменти, створені з гри, і завершились. Яскравим футболом колективи не тішили, однак піти відпочивати за вигідних цифр на табло Руху не судилося. На 31-й хвилині рівняни заробили стандарт на лівому фланзі, Кльоц виконав подачу, а Паньків помилився з перехопленням – м'яч зачепив його руку й влетів у ворота. 2:1!

На 39-й Дахновський міг і третій гол забити, прийнявши подачу на лівий край штрафного й бахнувши під поперечку, але тут Паньків вже врятував.

Другий тайм "жовто-чорні" розпочали набагато активніше. Верес до цього виявився неготовим, пропустивши кілька атак і втративши перевагу в рахунку вже на 53-й хвилині. Рух заробив стандарт на правому фланзі, Таллес виконав навіс, а Дідик замкнув точним ударом головою – м'яч залетів у ворота з рикошетом від стійки. Це був перший гол Романа в УПЛ.

Рівняни "попливли", вимкнувшись з гри, однак підопічним Леоніда Кучука ніяк не вдавалося дотиснути Верес. За 30 хвилин після гола Дідика львів'яни створили всього один момент, та й той пройшов з дальньої дистанції – це Бойчук пробив повз дальню стійку. Серія замін у виконанні обох тренерів в середині другого тайму нічого не змінила. Рух володів ініціативою, але гострих епізодів не виникало.

В завершальній частині зустрічі нічого не змінилось. Єдиним натяком на небезпеку став епізод у компенсований час, коли Паньків зіткнувся з партнером при перехопленні передачі на лінію штрафного. Арбітр свиснув фол з боку Сергійчука, хоча на повторах його не було помітно.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию. Верес набрав 10 очок і піднявся на третю сходинку в турнірній таблиці, а Рух з 4 заліковими балами тепер йде десятим.

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