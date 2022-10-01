"Впечатления – только положительные. Мы вернулись на родной стадион после 5-летнего перерыва, теперь мы дома. К сожалению – вынуждены играть без болельщиков. Но мы верим в то, что это изменится. Верим, что мы победим в войне.

Повторение исторического шедевра Шевченко в видеообзоре матча Верес – Рух – 2:2

А что касается игры, то счет 2:2 – соответствует ходу событий на поле. Сегодня была равная игра, обе команды не заслуживали поражения. Мы готовились именно к такой боевой игре, к большому количеству борьбы на поле. Первый тайм мы отыграли лучше. Лучше работали с мячом. Должен отметить, что у нас есть проблема в третьей зоне. Очень много брака и очень много беговой работы мы выполняем, возвращаясь назад после потерь.

Хотелось бы, чтобы мы лучше именно там, в третьей зоне, работали с мячом и острее атаковали. Потому что теряем мяч, бежим 80 метров назад, снова атакуем, снова бежим назад. Это проблема. Мы это знаем и будем работать над этим.

Разочарован ли я результатом? Нет. Потому что обе команды заслужили хотя бы ничью. Конечно, мы настраивались на победу, было много эмоций – первая игра все-таки. Но этот результат – заслуженный", – цитирует Вирта официальный сайт ровенчан.

Напомним, после 5-ти туров Верес в турнирной таблице УПЛ идет третьим, имея в своем активе 10 очков.

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