Верес та Рух розписали яскраву нічию у 5-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Рівняни забили двічі до перерви: Дахновський чудово пробив, розвернувшись у штрафному, а Кльоц повторив феноменальний постріл Андрія Шевченка у ворота Олександра Філімонова на Лужниках в 1999-му.

Верес втратив шанс стати лідером після перестрілки з Рухом – камбек у Рівне зіпсував найкращий бомбардир УПЛ

За Рух між м'ячами господарів відзначився Таллес, а остаточний рахунок на табло встановив Дідик. Рівняни завершили першу офіційну гру на реконструйованому Авангарді внічию й набрали 10 залікових балів, львів'яни тепер з 4 очками.