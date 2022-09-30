Повторення історичного шедевра Шевченка у відеоогляді матчу Верес – Рух – 2:2
17:26 - Читать на русском
Верес та Рух розписали яскраву нічию у 5-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
31’ Дмитро Кльоц
Таллес Бренер 26’
Роман Дідик 53’
26’ Таллес Бренер
31’ Дмитро Кльоц
53’ Роман Дідик
Рівняни забили двічі до перерви: Дахновський чудово пробив, розвернувшись у штрафному, а Кльоц повторив феноменальний постріл Андрія Шевченка у ворота Олександра Філімонова на Лужниках в 1999-му.
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За Рух між м'ячами господарів відзначився Таллес, а остаточний рахунок на табло встановив Дідик. Рівняни завершили першу офіційну гру на реконструйованому Авангарді внічию й набрали 10 залікових балів, львів'яни тепер з 4 очками.
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