"Прилетіли в Іспанію, медперсонал до 10 години вечора тримали в аеропорту, тоді як всі люди просто проходили – ніяких питань до них не було. А в нас вирішили валізи перевірити.

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Це показує, як до нас ставляться. Тепер буде подвійна мотивація вийти на поле і показати хорошу гру. На рівні збірних, коли приїжджають такі команди, треба якось більш шанобливо ставитися один до одного.

А у нас навіть не було можливості відновитися. Адже хлопці втомилися: дорога далека, в аеропорту були. Тримаємо це в голові", – сказав Маліновський у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, поєдинок Іспанія – Україна відбудеться сьогодні, 6 вересня, у Мадриді. Початок матчу 2-го туру Ліги націй – о 21:45.

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