"Прилетели в Испанию. Медперсонал до 10 вечера держали в аэропорту, тогда как все люди просто проходили, никаких вопросов к ним не было. А у нас решили чемоданы проверить.

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Это показывает, как к нам относятся. Теперь будет двойная мотивация выйти на поле и показать хорошую игру.На уровне сборных, когда приезжают такие команды, надо как-то более уважительно относиться.

А у нас даже не было возможности помассажироваться и восстановиться. Ребята ведь устали: дорога дальняя, в аэропорту были. Держим это в голове", – сказал Малиновский в комментарии Футбол News.

Напомним, поединок Испания – Украина состоится сегодня, 6 сентября, в Мадриде. Начало матча 2-го тура Лиги наций – в 21:45.

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