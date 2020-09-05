"Трансферні плани? Те, чого вимагає команда, обговорюється на внутрішніх зборах. Я не звик обговорювати такі питання за межами кабінету адміністратора. Нас цікавить, які гравці у нас є, що ми можемо зробити, щоб вони показали найкращу гру.

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Розраховуємо на тих, хто у нас є. Іноді підсилення є у самих командах. Якщо ми будемо розвивати гравця на наступний рік, то це теж буде підсиленням. Зрозуміло, що потрібно якесь підсилення ззовні. Ми можемо когось продати, 1-2 гравців, а 2-3 може прийти. Або ніхто. Це питання бізнесу", – повідомив Каштру для клубного Youtube-каналу "гірників".

Нагадаємо, у минулому сезоні Шахтар завоював золоті медалі УПЛ та дістався до півфіналу Ліги Європи.

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