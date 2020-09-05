"Тренувальний матч має специфічні характеристики для аналізу хлопців, які не так часто використовуються протягом сезону. Це хороша можливість їх подивитися. Зрозуміло, що координація, коли грає звичний стартовий склад, відрізняється від тієї, що ми побачили сьогодні. Самовіддача була. У першому таймі ми зробили дві помилки, які стали фатальними, і подарували супернику два голи. Другий же вдався краще: домінували над Олімпіком і контролювали гру. В цілому це гра для хорошого аналізу.

Шахтар – Олімпік – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Молодь? Це дуже великий стрибок – від Академії до першої команди. Звичайно, їм потрібен час. Є хлопці, які більш підготовлені, ніж інші. Навіть ті, хто перебуває з нами, зараз в процесі еволюції. Їм потрібно дати час, дати зрозуміти, що на шляху ще будуть складності. Деякі прийдуть до високого рівня раніше. Але у всіх має бути терпіння: як у гравців, так і у тренерів. Проект клубу саме такий – розвивати молодь і доводити до першої команди, щоб хлопці були ефективними на полі. Ці матчі є складовою даного процесу. Ми задоволені, що можемо давати можливість молодим футболістам виступати в першій команді", – цитує Каштру офіційний сайт донецького клубу.

Нагадаємо, наступний офіційний поєдинок Шахтаря відбудеться 12 вересня, "гірники" завітають у гості до Руха.

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