"Трансферные планы? То, чего требует команда, обсуждается на внутренних собраниях. Я не привык обсуждать такие вопросы за пределами кабинета администратора. Нас интересует, какие игроки у нас есть, что мы можем сделать, чтобы они показали лучшую игру.

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Рассчитываем на тех, кто у нас есть. Иногда усиления у самих командах. Если мы будем развивать игрока на следующий год, то это тоже будет усилением. Понятно, что нужно какое-то усиление извне. Мы можем кого-то продать, 1-2 игроков, а 2-3 может прийти. Или никто. Этот вопрос бизнеса", – сообщил Каштру для клубного Youtube-канала "горняков".

Напомним, в прошлом сезоне Шахтер завоевал золотые медали УПЛ и добрался до полуфинала Лиги Европы.

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