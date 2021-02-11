Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов прокоментував список претендентів на звання найкращого тренера України від УАФ у 2020 році.

"Для мене це здивування, звичайно. Я з усією повагою ставлюся до тренерів. Але тут не в тренерах справа. Людина, яка виграла з 23 очками відриву чемпіонат, зараз веде боротьбу за чемпіонство.

"У списку є тренери, які нічого не виграли": Степаненко шокований відсутністю Каштру в топ-3 наставників року від УАФ

Обіграли два рази Реал, вийшли навіть в Ліги Європи з такою складною групи. Навіть не бути номінованим. Це нонсенс. Є справедливість, різні моменти. Але я не розумію, як вони складають", – поділився Пятов у коментарі YouTube-каналу Шахтаря.

Додамо, що вже 15 лютого стануть відомі переможці номінації "Футбольні зірки України-2020". Серед головних тренерів чоловічих клубних команд за приз борються Мірча Луческу (Динамо), Віктор Скрипник (Зоря) та Олександр Рябоконь (Десна).

Як Шахтар втрачав топів: Маліновського визнали "неперспективним", Зінченко відкупився, Зубков не злякався Маріуполя