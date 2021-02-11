Голкипер Шахтера Андрей Пятов прокомментировал список претендентов на звание лучшего тренера Украины от УАФ в 2020 году.

"Для меня это удивление, конечно. Я со всем уважением отношусь к тренерам. Но здесь не в тренерах дело. Человек, который выиграл с 23 очками отрыва чемпионат, сейчас ведет борьбу за чемпионство.

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Обыграли два раза Реал, вышли даже в Лиги Европы с такой сложной группы. Даже быть номинированным. Это нонсенс. Есть справедливость, различные моменты. Но я не понимаю, как они составляют", – поделился Пятов в комментарии YouTube-канала Шахтера.

Добавим, что уже 15 февраля станет известны победители номинации "Футбольные звезды Украины-2020". Среди главных тренеров мужских клубных команд за приз борются Мирча Луческу (Динамо), Виктор Скрипник (Зоря) и Александр Рябоконь (Десна).

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