"Коли побачив цю інформацію в ЗМІ, теж, якщо чесно, здивувався. Як може тренер, який виграв чемпіонат з рекордним відривом від другого місця, вийшов з групи Ліги чемпіонів, потрапив до півфіналу Ліги Європи, не потрапити в номінацію? Це взагалі незрозуміло.

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У списку є тренери, які взагалі нічого не виграли, які тільки прийшли в команду. Все-таки оцінюється рік 2020-й, тобто потрібно дивитися на досягнення 2020-го року, а не те, що колись буде. Не знаю, хто це голосування проводив, але у футболістів нічого не питали. Мені здається, якщо проводиться таке опитування, то в першу чергу потрібно питати футболістів", – поділився Степаненко у коментарі телеканалу Футбол.

Додамо, що вже 15 лютого стануть відомі переможці номінації "Футбольні зірки України-2020". Серед головних тренерів чоловічих клубних команд за приз борються Мірча Луческу (Динамо), Віктор Скрипник (Зоря) та Олександр Рябоконь (Десна).

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