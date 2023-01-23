"Це була чудова гра з високим темпом – глядачі точно виграли. Дві топ-команди, але, звичайно, ми розчаровані програти на останніх хвилинах. Усі голи, які ми сьогодні пропустили, – це наслідок наших помилок, такого не має бути. Це неприпустимо.. Усіх трьох голів можна було уникнути.

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Арсенал дуже добре володіє м'ячем, але ми – команда, яка добре обороняється. Було не так багато відкритих моментів. Навіть минулого тижня нас було дуже важко обіграти у таких ситуаціях. Сьогодні все навпаки. Ми припустилися помилок, яких не повинні були. Гру вирішили не лише деталі, а й ухвалення рішень. Важко це прийняти, але ми маємо засвоїти з цього уроки.

Я хочу перемагати. Цього недостатньо, ми хочемо бути номером один, але припускаємося помилок, це очевидно, і це те, що я сказав гравцям після матчу", – цитує Тен Хага BBC.

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