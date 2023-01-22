Арсенал дотиснув Манчестер Юнайтед в рамках 21-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Арсенал потужніше розпочав матч, але примудрився пропустити першим на 17-й хвилині. Рашфорд отримав купу простору перед карним майданчиком і поцілив точно у нижній кут воріт Ремсдейла. Арсенал доволі швидко відповів голом Нкетія, який головою замкнув подачу Джаки.

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Підопічні Артети краще почали і другу половину. Арсеналу нарешті вдалося вийти вперед – Сака відповів Рашфорду своїм ефектним ударом з-за меж карного майданчика. Втім, МЮ показав, шо також має характер. Ремсдейл і Томіясу завадили одне одному на подачі кутового, а маленький Лісандро у падінні "рибкою" переправив м'яч у ворота.

Нічийний рахунок протримався до останньої хвилини основного часу, на якій Нкетія таки видряпав перемогу для Арсенала. Зінченко вдало підключився до атаки і покотив на Едегора, а той знайшов молодого нападника – 3:2.