Як відомо, 21-річного аргентинця активно торгує Челсі, який залишився єдиним серйозним претендентом на хавбека. Спершу повідомлялося, що лондонці заплатять клаусулу чемпіона світу (120 мільйонів євро), однак "сині" запропонували лише 85 млн, що не влаштовує Бенфіку.

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Відповідно, майбутнє Енцо Фернандеса залишається невизначеним. На прес-конференції перед матчем Бенфіка – Портімоненсе наставник "орлів" Рогер Шмідт прокоментував ситуацію з трансфером підопічного.

"Ми не хочемо продавати Енцо. Є один клуб, який хоче його, спокушав його, але вони чудово знають, що єдиний спосіб отримати гравця – це виплата клаусули у 120 мільйонів євро. Вони демонструють відсутність поваги і змушують гравця божеволіти.

Спочатку діяли так, ніби хотіли заплатити клаусулу, а потім хочуть вести перемовини. Це неповага до всіх нас. Я не можу прийняти те, що вони роблять", – цитує Шмідта Фабріціо Романо.