Нещодавно з'явилася інформація про те, шо Челсі заплатить Бенфіці 127 мільйонів євро за Енцо Фернандеса, а чемпіон світу-2022 стане рекордним трансфером в історії АПЛ. Втім, ці цифри виявилися не зовсім достовірними.

Челсі виграв боротьбу за чемпіона світу – 127 млн євро і новий трансферний рекорд

Інсайдер Фабріціо Романо запевняє, що насправді лондонці запропонували Бенфіці лише 85 мільйонів євро. Така сума "орлів" не влаштовує – португальський клуб наполягає на виплаті відступних, передбачених контрактом (120 млн), інакше переходу не буде.

Челсі намагається максимально здешевити трансфер 21-річного півзахисника. "Сині" готові заплатити 90 мільйонів плюс віддати Хакіма Зієша. Також Челсі планує орендувати лісабонцям двох гравців. Це Датро Фофана, який нещодавно перейшов із Мольде, а також бразилець Андрей Сантос. Останній теж незабаром офіційно стане гравцем Челсі. У Лондоні розраховують, що така пропозиція Бенфіку влаштує, повідомляє Record.

До слова, лише влітку 2022-го за Енцо Фернандеса виклали 14 мільйонів євро, а контракт центрального півзахисника розрахований до 30 червня 2027-го.

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