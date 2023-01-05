Рекордний трансфер чемпіона світу близький до зриву – Челсі екстрено підготував нову пропозицію
Лондонський Челсі не полишає спроб таки підписати хавбека Бенфіки Енцо Фернандеса.
Нещодавно з'явилася інформація про те, шо Челсі заплатить Бенфіці 127 мільйонів євро за Енцо Фернандеса, а чемпіон світу-2022 стане рекордним трансфером в історії АПЛ. Втім, ці цифри виявилися не зовсім достовірними.
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Інсайдер Фабріціо Романо запевняє, що насправді лондонці запропонували Бенфіці лише 85 мільйонів євро. Така сума "орлів" не влаштовує – португальський клуб наполягає на виплаті відступних, передбачених контрактом (120 млн), інакше переходу не буде.
Челсі намагається максимально здешевити трансфер 21-річного півзахисника. "Сині" готові заплатити 90 мільйонів плюс віддати Хакіма Зієша. Також Челсі планує орендувати лісабонцям двох гравців. Це Датро Фофана, який нещодавно перейшов із Мольде, а також бразилець Андрей Сантос. Останній теж незабаром офіційно стане гравцем Челсі. У Лондоні розраховують, що така пропозиція Бенфіку влаштує, повідомляє Record.
До слова, лише влітку 2022-го за Енцо Фернандеса виклали 14 мільйонів євро, а контракт центрального півзахисника розрахований до 30 червня 2027-го.
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