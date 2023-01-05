Как известно, 21-летнего аргентинца активно торгует Челси, оставшийся единственным серьезным претендентом на хавбека. Сначала сообщалось, что лондонцы заплатят клаусулу чемпиона мира (120 миллионов евро), однако "синие" предложили лишь 85 млн, что не устраивает Бенфику.

Челси подписал второго новичка – невероятный контракт и 38 млн за игрока, оформившего автогол с Украиной

Соответственно, будущее Энцо Фернандеса остается неопределенным. На пресс-конференции перед матчем Бенфика – Портимоненсе наставник "орлов" Рогер Шмидт прокомментировал ситуацию с трансфером подопечного.

"Мы не хотим продавать Энцо. Есть один клуб, который хочет его, соблазнял его, но они прекрасно знают, что единственный способ получить игрока – это выплата клаусулы в 120 миллионов евро. Они демонстрируют отсутствие уважения и заставляют игрока сходить с ума.

Сначала действовали так, будто хотели заплатить клаусулу, а затем хотят вести переговоры. Это неуважение ко всем нам. Я не могу принять то, что они делают", – цитирует Шмидта Фабрицио Романо.