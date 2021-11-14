Основна команда Дженоа провела спаринг з Прімаверою під час міжнародної перерви, повідомляє офіційний сайт генуезців. Відзначимо, що цей матч став першим для Андрія Шевченка на чолі "грифонів".

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Підопічним українця вдалось здобути переконливу перемогу з рахунком 3:1. Авторами перших голів під керівництвом Шевченка стали Меледжоні, Гіні (гравець Прімавери, який отримав шанс у першій команді через відсутність деяких представників основи, які вирушили на матчі збірних – прим.) та Б'янкі.

"Це був хороший тест, після позитивного першого тижня роботи", – лаконічно оцінив результат Шевченко. Додамо, що офіційний дебют Андрія Миколайовича відбудеться 21 листопада у поєдинку з Ромою, початок о 21:45.

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