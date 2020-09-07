Серхіо Сантос зробив короткий аналіз матчу Ліги націй спеціально для "Футбол 24". Ми вирішили виділити п'ять ключових тез іспанського журналіста:

– Розгромний результат – це більше заслуга Іспанії, а не провал України. Команда Луїса Енріке провела майже ідеальний поєдинок, нівелювавши козирі Шеви в середині поля. Ми спіймали кураж, тому суперник мав небагато шансів.

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– Лунін повинен бути основним. Він – найкращий голкіпер України прямо зараз. Провів чудовий сезон у складі Ов'єдо.

– Складно виділяти когось з українців після такої гри, але Зінченко найбільш майстерно працював з м'ячем. Інші сильно нервували.

– Ансу Фаті потрібно дати спокій. Порівняння з Мессі ризикують перетворитись на великий тягар для хлопчиська. Крок за кроком і без зайвого тиску – це його шлях.

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– Іспанія навряд чи буде фаворитом Євро-2020. Це нова команда з новими обличчями, яким потрібно багато працювати. Вони не мають їхати туди із завданням перемагати будь-якою ціною. Цей форум – трамплін перед майбутніми успіхами.

Нагадаємо, збірна України зазнала розгромної поразки на виїзді від іспанців (0:4). Наступні матчі Ліги націй підопічні Шевченка проведуть у жовтні – 10-го проти Німеччини, а 13-го проти Іспанії.

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