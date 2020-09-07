Серхио Сантос сделал краткий анализ матча Лиги наций специально для "Футбол 24". Мы решили выделить пять ключевых тезисов испанского журналиста:

– Разгромный результат – это больше заслуга Испании, а не провал Украины. Команда Луиса Энрике провела почти идеальный поединок, нивелировав козыри Шевы в середине поля. Мы поймали кураж, поэтому соперник имел немного шансов.

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– Лунин должен быть основным. Он – лучший голкипер Украины прямо сейчас. Провел великолепный сезон в составе Овьедо.

– Сложно выделять кого-то из украинцев после такой игры, но Зинченко наиболее технически работал с мячом. Другие сильно нервничали.

– Ансу Фати нужно оставить в покое. Сравнение с Месси рискуют превратиться в большой груз для мальчишки. Шаг за шагом и без лишнего давления – это его путь.

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– Испания вряд ли будет фаворитом Евро-2020. Это новая команда с новыми лицами, которым нужно много работать. Они не должны ехать туда с задачей побеждать любой ценой. Этот форум – трамплин перед будущими успехами.

Напомним, сборная Украины потерпела разгромное поражение на выезде от испанцев (0:4). Следующие матчи Лиги наций подопечные Шевченко проведут в октябре – 10-го против Германии, а 13-го против Испании.

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