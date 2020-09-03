"Безхатченко або пірат" – екс-форвард Челсі шокував своїм виглядом
11:02 - Читать на русском
Колишній сербський нападник Матея Кежман не надто піклується про форму після завершення кар'єри.
Мережу підірвало фото-порівняння Матея Кежмана за часів виступів у Челсі з його нинішнім виглядом.
Челсі оформив рекордний трансфер в історії жіночого футболу за смішну суму
Не надто охайний вигляд спровокував чутки у коментарях, що 41-річний екс-форвард зараз безхатченко, а найсміливіші припускають, що серб проходив кастинг на фільм "Пірати карибського моря".
Нагадаємо, Кежман відомий своїми виступами у Челсі, Атлетіко та ПСЖ.
Швейцарія-2006: вони програли смертельну лотерею Шовковському і Ко – як склалися їхні долі?
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter