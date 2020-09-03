Колишній сербський нападник Матея Кежман не надто піклується про форму після завершення кар'єри.

Мережу підірвало фото-порівняння Матея Кежмана за часів виступів у Челсі з його нинішнім виглядом.

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Не надто охайний вигляд спровокував чутки у коментарях, що 41-річний екс-форвард зараз безхатченко, а найсміливіші припускають, що серб проходив кастинг на фільм "Пірати карибського моря".

Нагадаємо, Кежман відомий своїми виступами у Челсі, Атлетіко та ПСЖ.

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