"У меня была непростая травма со спиной, когда меня прооперировали в Мюнхене, и 2-3 месяца понадобилось на восстановление. Но это, пожалуй, действительно, самая тяжелая. Если бы я знал, что после приземления получу травму, конечно, сыграл бы по-другому .

"Худший сценарий подтвердился": Бойко дал болельщикам Динамо амбициозное обещание

Вариантов было много: можно было перевести мяч через перекладину и заработать угловой. Я пытался ловить мяч, чтобы сохранить его для команды, и мне это удалось, но так было суждено, что в том эпизоде ​​получил травму. Нужно двигаться дальше, набираться силы и восстанавливаться. Сделать два шага назад, чтобы потом три – вперед.

Как удалось выйти с травмой на второй тайм? Я сразу почувствовал небольшой, но характерный хруст в колене и понял, что там что-то произошло. Конечно, старался не думать о плохом, а только о позитиве, что, пожалуй, это просто ушиб, и колено выдержало. В перерыве пообщался с врачами и Луческу и сошлись на том, что если мое самочувствие будет ухудшаться, я сразу же попрошу замену, чтобы не навредить команде. В перерыве я чувствовал себя еще более-менее нормально. Когда после матча сделали МРТ, она подтвердила, что у меня не было полного разрыва связки, а разволокнение. Все остальное было целым и на месте, но даже с разволокнением такую ​​травму нужно только оперировать и менять крестообразную связку. На второй тайм я вышел, но когда колено начало наливаться, попросил замену. В принципе, мог играть и дальше, но поскольку счет был всего 1:0 в нашу пользу, не стал рисковать командным результатом.

Операция прошла хорошо, гладко, врачи довольны, сейчас нахожусь на первичной реабилитации. Реабилитологи тоже говорят, что все идет хорошо. Полноценный восстановительный период начнется, наверное, через 2-3 недели. Первый этап буду проходить в Барселоне, там, где и оперировался, под наблюдением оперирующего врача, а также местных физиотерапевтов и реабилитологов. После того, как снимут швы, начну полноценный этап восстановления и реабилитации. Все это займет шесть месяцев. Врачи называют срок от пяти до семи месяцев. Можно восстановиться и через три месяца, но связка должна прирасти, а это физиологический процесс, который требует минимум шести месяцев", – цитирует Бойко официальный сайт Динамо.

Напомним, Денис травмировался в матче 6-го тура УПЛ против Руха (3:0).

Операція "Наступник": хто замінить Луческу в Динамо?