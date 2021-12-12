Кривцов вирішив попрощатись з Марлосом трохи нестандартно та пригадав кумедний епізод з натуралізованим бразильцем – тоді гравець підсковзнувся та випадково збив з ніг арбітра зустрічі.

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"Брате Марлосе, це – найкращий момент у твоїй кар'єрі за Шахтар. Дякую тобі велике за все! Ти – топ! Завжди буду радий зустрічі з тобою", – написав Кривцов у дописі до відео в Instagram.

Нагадаємо, Марлос приєднався до Шахтаря влітку 2014-го, перейшовши з Металіста за 8 млн євро. У складі "гірників" хавбек провів 287 матчів, відзначився 74 голами та 65 асистами. Список трофеїв 33-річного гравця вражає – він по 4 рази вигравав чемпіонат, Кубок та Суперкубок України. У 2017 році отримав українське громадянство і регулярно виступав за збірну.

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