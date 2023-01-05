Легендарний екс-хавбек, а нині спортивний директор Ліона Жунінью Пернамбукану пригадав негативний досвід співпраці з Руді Гарсією. Саме цей тренер очолює Аль-Наср, у який перейшов Кріштіану Роналду.

"Мій досвід роботи з Руді Гарсією був жахливим. Це найгірший персонаж, якого я зустрічав за всю свою футбольну кар'єру. Він зовсім не вміє керувати. Гарсія поважає лише людей, які мають владу, або якими він може скористатися.

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Тому у Роналду не буде проблем. Якщо буде потрібно, він навіть подаватиме сніданок Кріштіану. Гарсія зробить усе, щоб стати другом для нього. Дружити з Роналду для цього тренера – мрія.

Для Руді Гарсії успіх команди, гармонія в роздягальні не мають ніякого значення. Для нього важливо, щоб він був у центрі уваги, навіть якщо у команди проблеми. Він визнає лише тих людей, які сильніші за нього", – цитує Жунінью MaisFutebol.

Раніше 58-річний Руді Гарсія очолював Лілль, Ліон, Марсель, Рому та інші клуби. В Аль-Насрі французький фахівець працює з літа 2022 року. Команда лідирує в чемпіонаті Саудівської Аравії, але конкуренти мають гру в запасі.

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