Легендарный экс-хавбек, а ныне спортивный директор Лиона Жуниньо Пернамбукану вспомнил негативный опыт сотрудничества с Руди Гарсией. Именно этот тренер возглавляет Аль-Наср, в который перешел Криштиану Роналду.

"Мой опыт работы с Руди Гарсией был ужасным. Это худший персонаж, которого я встречал за всю свою футбольную карьеру. Он совсем не умеет руководить. Гарсия уважает только людей, имеющих власть, или которыми он может воспользоваться.

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Поэтому у Роналду не будет проблем. Если потребуется, он даже будет подавать завтрак Криштиану. Гарсия сделает все, чтобы стать другом для него. Дружить с Роналду для этого тренера – мечта.

Для Руди Гарсии успех команды, гармония в раздевалке не имеют никакого значения. Для него важно, чтобы он был в центре внимания, даже если у команды проблемы. Он признает только тех людей, которые сильнее его", – цитирует Жуниньо MaisFutebol.

Ранее 58-летний Руди Гарсия возглавлял Лилль, Лион, Марсель, Рому и другие клубы. В Аль-Насре французский специалист работает с лета 2022 года. Команда лидирует в чемпионате Саудовской Аравии, но конкуренты имеют игру в запасе.

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