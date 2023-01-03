Кріштіану Роналду припустився помилки під час першого публічного виступу у статусі гравця Аль-Насра.

Сьогодні саудівський клуб помпезно представив свого зіркового новачка. Роналду відповідав на питання журналістів і не зміг уникнути маленького географічного проколу.

Роналду пояснив, чому перейшов у Аль-Наср: дивовижні одкровення на першій прес-конференції

"Для мене немає нічого страшного в тому, що моя кар'єра продовжиться у Південній Африці. Якщо чесно, мене не цікавить думка інших людей щодо цього", – заявив Роналду з максимально серйозним обличчям.

Cristiano Ronaldo accidentally said he was playing in South Africa pic.twitter.com/2wjlh5giQ5 — SPORTbible (@sportbible) January 3, 2023

Для 37-річного португальця не повинно стати проблемою найняти елітного вчителя географії. За неофіційними даними, річна зарплатня форварда у Аль-Насрі буде складати 200 мільйонів доларів.

Роналду заробить рекордні півмільярда в Саудівській Аравії – розкриті деталі "контракту століття"