"Матч пройшов так, як ми й очікували. Мальорка завжди дуже самовіддана. У першому таймі у нас не все виходило, ми були дуже повільними. У другому таймі ми були набагато кращими. Це дуже важлива перемога, яка наближає нас до титулу. Ми на хорошому ходу і тепер повинні думати про середу. У нас є час, щоб відновитися.

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Чуамені зіграв дуже добре. На своїй улюбленій позиції. Він дуже виділяється в захисті, тому що він виконує багато роботи. У цьому сенсі була важлива присутність високого опорника, тому що вони передають багато м'ячів на Мурікі. Рюдігер і Начо також допомагали.

Ми знаємо, де перебуваємо. Кожен матч – це фінал. Мета була сьогодні перемогти. Ми дуже щасливі. Вигравати тут завжди складно. У другому таймі ми грали на дуже високому рівні. Зазвичай буває так, що коли ти не забиваєш, тебе карають. На щастя, ми дуже добре захищалися. Ми майже нічого не пропустили. Ми повинні уникати непотрібних втрат, тому що нам, як і всім командам, доводиться відвойовувати м'яч.

Команда була дуже згуртованою і стійкою, і в цьому сенсі, що ми зробили? Ми не завжди грали добре, але ми завжди боролись. І це добре. Всі говорять про якість, це правда. У нас дуже якісна команда, але чим більше якості, тим важче знайти компроміс. Поки що ми його шукаємо", – цитує Анчелотті AS.

Нагадаємо, Реал наразі перебуває на першій сходинці у турнірній таблиці в Ла Лізі з 78 очками.

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