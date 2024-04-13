"Матч прошел так, как мы и ожидали. Мальорка всегда очень самоотверженная. В первом тайме у нас не все получалось, мы были очень медленными. Во втором тайме мы были намного лучше. Это очень важная победа, которая приближает нас к титулу. Мы на хорошем ходу и теперь должны думать о среде. У нас есть время, чтобы восстановиться.

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Чуамени сыграл очень хорошо. На своей любимой позиции. Он очень выделяется в защите, потому что он много выполняет работы. В этом смысле было важно присутствие высокого опорника, потому что они передают много мячей на Мурики. Рюдигер и Начо также помогали.

Мы знаем, где мы находимся. Каждый матч – это финал. Цель была сегодня победить. Мы очень счастливы. Выигрывать здесь всегда сложно. Во втором тайме мы играли на очень высоком уровне. Обычно бывает так, что когда ты не забиваешь, тебя наказывают. К счастью, мы очень хорошо защищались. Мы почти не пропустили. Мы должны избегать ненужных потерь, потому что нам, как и всем командам, приходится отвоевывать мяч.

Команда была очень сплоченной и непрерывной, и в этом смысле, что мы сделали? Мы не всегда играли хорошо, но мы всегда конкурировали. И это хорошо. Все говорят о качестве, это правда. У нас очень качественная команда, но чем больше качества, тем тяжелее найти компромисс. Пока что мы его ищем", – цитирует Анчелотти AS.

Напомним, Реал сейчас находится на первой строчке в турнирной таблице в Ла Лиге с 78 очками.

Реал удержал победу над Мальоркой – Чуамени забил шедевр, Лунин спас эпическим сейвом, а потом едва не привез гол